POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Unbekannter erbeutet Tageseinnahmen/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Der Angestellte einer Bar in der Waldstraße wurde in der Nacht zum Freitag (30.11.) gegen 2.55 Uhr von einem Unbekannten attackiert und anschließend mit der Androhung, ihn mit einem Messer zu verletzten, zur Herausgabe der Tageseinnahmen in Höhe von mehreren hundert Euro veranlasst. Ein Messer hat das Opfer beim Angreifer allerdings nicht erkennen können.

Der Sachverhalt wurde der Polizei erst gegen 5.30 Uhr mitgeteilt.

Der Kriminelle flüchtete nach der Tat in unbekannte Richtung. Der Flüchtige ist zirka 25 Jahre alt, 1,75-1,80 Meter groß und hat gelockte, schwarze Haare. Der Mann trug bei Tatbegehung eine dunkle Basecap.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

