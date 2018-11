Bickenbach (ots) - Ein kriminelles Duo hat am Donnerstagnachmittag (29.11.) sein Unwesen in einem Hofladen in der Darmstädter Straße getrieben und Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro erbeutet. Kurz vor 15 Uhr betraten zwei noch unbekannte Frauen das Geschäft, gaben vor Gemüse kaufen zu wollen und übergaben der Besitzerin einen 200 Euro Schein. Um die Echtheit der Banknote überprüfen zu können, musste die Ladenbesitzerin für wenige Minuten das Geschäft verlassen. In ihrer Abwesenheit verwickelte eine der Täterinnen eine weitere anwesende Verkäuferin in ein Gespräch. Diesen Augenblick nutzte offenbar ihre Komplizin aus und entwendete aus der Kasse sowie einer Spendenbox das Geld. Bei dem dreisten Duo handelt es sich um zwei 50 und 60 Jahre alte Frauen mit dunklen, langen Haaren. Eine der Täterinnen trug einen hellen Mantel, war circa 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Nach ersten Erkenntnissen traten sie die Flucht in einem grauen Kombi an. An dem Fahrzeug waren ausländische Kennzeichen angebracht. Die Darmstädter Kripo (K24) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wem sind die beschriebenen Frauen in der Tatortnähe aufgefallen? Wer kann Hinweise zu dem Fluchtauto geben? Alles Sachdienliche wird unter der Rufnummer 06151/969-0 von den Ermittlern entgegengenommen.

