Babenhausen (ots) - Durch einen aufmerksamen Zeugen gelang es am Donnerstag (29.11.) der Polizei in Dieburg gegen 17.45 Uhr vier junge Männer aus Babenhausen, Dieburg und Schaafheim festzunehmen, als diese gerade in Begriff waren, einer Außenwand der Schulturnhalle in der Bürgermeister-Willand-Straße mit Farbspraydosen einen neuen Anstrich zu verleihen. Gegen die vier Männer im Alter von 16 und 18 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

