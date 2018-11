Darmstadt (ots) - Am Donnerstag (29.11.), in der Zeit von 13.20 Uhr bis 13.30 Uhr, kam an der Kreuzung Erbacher Straße/Pützerstraße eine 59-jährige Radfahrerin aus Wixhausen zu Fall und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, da zurzeit unklar ist, ob eventuell ein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt war. Hinweise bitte an das 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 - 969 3610.

