Hirschhorn (ots) - Ein Auto mit Anhänger oder ein Lastwagen hat am Donnerstagmorgen (29.11) ein geparktes Auto so beschädigt, dass der Schaden etwa 10.000 Euro hoch ist. Die Polizei in Hirschhorn ist auf der Suche nach dem Verursacher des Unfalls sowie Zeugen, die Hinweise geben können.

Der blaue VW Multivan parkte in der Straße "Am Hungerberg", als zwischen 7 Uhr und 11 Uhr das unbekannte Fahrzeug gegen die Fahrerseite des Kleinbuses stieß und weggefahren ist. An dem Verursacherfahrzeug müssten nach Einschätzung der Polizei ebenfalls Beschädigungen sowie blaue Lackfarbe vom VW Multivan zurückgeblieben sein.

Hinweise zu dem Unfall werden vom Polizeiposten Hirschhorn entgegengenommen. Telefon: 06272 / 93050.

