Heppenheim (ots) - Zwei Männer im Alter von 23 und 28 Jahren sind am Dienstagabend (27.11) nach dem Versuch, einen Zigarettenautomaten in der Opelstraße aufzubrechen, noch am Tatort festgenommen worden. Mit dem Brecheisen in der Hand wurden sie gegen 23 Uhr abgeführt.

Auf die Tat wurde eine Anwohnerin aufmerksam, die die verdächtigen Personen umgehend der Polizei gemeldet hat. Mit mehreren Streifen rückte die Polizei aus und nahm die zwei Männer aus Bensheim und Lindenfest fest. Der 23-Jährige räumte den Aufbruch teilweise ein. Am Mittwoch (28.11) durchsuchten die Ermittler die Wohnungen der Festgenommenen. Dort konnten die Beamten Anhaltspunkte sichern, die auf andere Taten hindeuten könnten.

Welche konkreten Aufbrüche noch mit ihnen in Verbindung stehen, überprüfen die Ermittler in Heppenheim (DEG). Wegen des versuchten Aufbruchs werden sie sich demnächst strafrechtlich verantworten müssen.

