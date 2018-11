POL-DA: Weiterstadt-Gräfenhausen: Wohnhaus im Visier von Kriminellen

Weiterstadt (ots) - Ein Wohnhaus in der Taunusstraße geriet am Mittwoch (28.11.) in der Zeit zwischen 11.00 und 12.30 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die ungebetenen Besucher verschafften sich durch ein aufgehebeltes Fenster Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer, Schränke und Kommoden. Ihnen fielen hierbei Schmuck und Geld in die Hände.

Eine Zeuge bemerkte die beiden Täter, konnte aber lediglich erkennen, dass die Flüchtigen etwa 1,80 Meter groß und dunkel bekleidet waren.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

