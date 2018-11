POL-DA: Darmstadt: Münzautomat am Parkhaus aufgebrochen/Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) - Den Münzautomaten an der Zufahrtsschranke eines Parkhauses in der Landwehrstraße, hebelten Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (27.11.)und Mittwochmorgen (28.11.) auf. Ihnen fielen hierbei mehrere hundert Euro in die Hände.

Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten die Täter zudem einen Schaden von rund 1000 Euro an dem Automaten.

Hinweise werden erbeten an die Ermittlungsgruppe City der Darmstaädter Polizei unter der Telefonnummer 06151/969-0.

