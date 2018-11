Eppertshausen (ots) - Am Mittwochnachmittag (28.11.) ist aus noch nicht bekannten Gründen eine Gartenhütte in der Friedrich-Ebert-Straße in Brand geraten. Gegen 13.30 Uhr hatten Anwohner der Straße die Einsatzzentrale alarmiert. Rasch konnte die hinzugeeilte Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle bringen und so ein weiteres Ausbreiten verhindern. Teile der Gartenhütte wurden durch den Brand jedoch beschädigt. Auf welche Höhe sich der Sachschaden beläuft und warum der Verschlag in Brand geriet, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Dies werden die weiteren Ermittlungen der Kripobeamten vom Kommissariat 10 in Darmstadt zeigen. Ein möglicher technischer Defekt wird dabei in die Untersuchungen mit einbezogen. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nimmt die Polizei in Darmstadt Hinweise entgegen.

