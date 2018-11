Darmstadt (ots) - In der Zeit zwischen Samstag (24.11.) und Dienstag (27.11.) hatten es Kriminelle auf einen Zentralachsanhänger vom Hersteller Humbaur in der Kleyerstraße abgesehen. Am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, bemerkte der Besitzer, der den Anhänger dort auf einem Pritschenwagen abgestellt hatte, den Diebstahl und erstattet Anzeige. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe- City der Darmstädter Polizei zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

