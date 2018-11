POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht unbekannten Fußgänger

Darmstadt (ots) - Nach einem Vorfall am vergangenen Freitag (23.11.) suchen die Beamten der Polizei in Darmstadt nach einem bislang noch unbekannten Fußgänger. Ein 28 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 13 Uhr an der Kreuzung Grafen- und Adelungstraße mit seinem weißen Mercedes rangiert. Hierbei war er abrupt rückwärtsgefahren und hatte fast einen dort laufenden Fußgänger erfasst. Dieser konnte sich durch schnelles Handeln in Sicherheit bringen und verhinderte einen Zusammenstoß. Anschließend lief er durch die Adelungstraße in Richtung Luisencenter davon. Laut Zeugenaussage dürfte es sich um einen Mann mittleren Alters gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung war nicht möglich. Der Beschriebene wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit der Ermittlungsgruppe Darmstadt City in Verbindung zu setzen.

