Otzberg (ots) - Ein blauer Opel, abgestellt auf dem Parkplatz einer Schule, geriet am Dienstag (27.11.) "Am Schafbuckel" in den Fokus von Dieben. Auf welche Art und Weise die Täter den Wagen entwendeten ist nicht bekannt. Die Ermittler vermuten, dass sich die Tat im Verlauf des Vormittages ereignete. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die Kennzeichen ERB-FM2 angebracht. Die Polizei in Dieburg nimmt in diesem Zusammenhang alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegen.

