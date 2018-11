POL-DA: Gernsheim: Grauer Audi A6 gestohlen (GG-FO 10)/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots) - Einen vor einem Wohnhaus in der Berliner Straße abgestellten grauen Audi A6 Kombi im Wert von rund 90.000 Euro, entwendeten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (28.11.) auf bislang unbekannte Weise. Am Fahrzeug sind die Kennzeichen GG-FO 10 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Autos geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

