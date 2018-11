POL-DA: Griesheim: Geldautomat hält Aufbruchsversuch stand

Griesheim (ots) - Noch unbekannte Täter haben am frühen Mittwochmorgen (28.11.) versucht den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Wilhelm-Leuschner-Straße aufzubrechen. Der Automat hielt dem Vorhaben stand, jedoch wurde ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Kurz nach 3 Uhr löste in diesem Zusammenhang die Alarmanlage aus und rief den Sicherheitsdienst sowie die Polizei auf den Plan. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang ohne Erfolg. Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise, werden an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) erbeten (Rufnummer 06151/969-0).

