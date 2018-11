Dieburg (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaues in der Gewerbestraße geriet am Dienstag (27.11.) in das Visier Krimineller. In der Zeit zwischen 13 und 19 Uhr hebelten die bislang noch unbekannten Täter zunächst die Hauseingangstür und im Anschluss eine Wohnungstür im zweiten Stockwerk auf. Auf der Suche nach Beute durchsuchten die Eindringlinge die Räumlichkeiten und wurden fündig. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich an die Ermittler der Darmstädter Kripo (K21/22) zu wenden. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell