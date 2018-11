POL-GG: Unfallflucht in Kelsterbach - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots) - Am 27.11.2018 kam es zwischen 15:30 Uhr und 18:50 Uhr in Kelsterbach in der Mainstraße Höhe der Hausnummer 76 zu einer Unfallflucht. Ein am Fahrbahnrand geparkter weißer Audi Q5 wurde im Bereich des vorderen Radkastens beschädigt. Bei der Unfallaufnahme konnte grüne Fremdfarbe gesichert werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Unfallverursacher hinterließ zwar einen Zettel am Fahrzeug, jedoch war die darauf notierte Telefonnummer fehlerhaft, sodass der flüchtige Wagenlenker nicht kontaktiert werden konnte. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Kelsterbach zu melden.

