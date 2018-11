POL-DA: Erbach: Absage des Schulunterrichts an der Grundschule "Am Treppenweg" in Erbach wegen eines Großbrandes ++Bezug zu unserer Meldung #3514856++

Erbach/ Odenwald (ots) - Wegen eines Großbrandes fällt auf Entscheidung des zuständigen Schuldezernenten des Odenwaldkreises in Absprache mit der Schulleitung der Unterricht an der Grundschule "Am Treppenweg" in Erbach ab heute Mittwoch, 28.11.2018 bis vorerst einschließlich Freitag, 30.11.2018 aus! Die Eltern, bzw. Erziehungsberechtigten der Schulkinder werden über Telefonketten im Laufe des Mittwochvormittags informiert. Sollten dennoch Kinder unbegleitet an der Schule eintreffen ist eine Betreuung gewährleistet.

Bei Rückfragen können sich Betroffene an das Staatliche Schulamt in Heppenheim wenden (Tel.: 06252-9964-415)

