Darmstadt (ots) - Aufgrund eines Unfalls ist die Heidelberger Straße im Kreuzungsbereich Eschollbrücker Straße aktuell voll gesperrt.

Nach ersten Mitteilungen kam es am späten Dienstagnachmittag (27.11.2018) gegen 17.10 Uhr in der Heidelberger Straße im Baustellenbereich in Höhe der Eschollbrücker Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Das Auto wurde dabei zwischen der Baustellenbeschilderung und der Straßenbahn eingeklemmt, der Fahrer konnte sich selbst befreien.

Nach ersten Informationen soll der Autofahrer aufgrund der Baustelle von seiner Fahrspur auf die Schienen gewechselt sein. Hierbei soll er die parallel fahrende Straßenbahn übersehen haben. Diese touchierte das Auto und schleifte es bis zu einem Betonpoller mit.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß nach ersten Feststellungen nur leicht und musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Über die Höhe des Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt.

Für die Dauer der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme ist die Heidelberger Straße derzeit noch voll gesperrt. Aktuell ist der Abschleppdienst auf der Anfahrt. Sobald das Auto geborgen ist, kann die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

