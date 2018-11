POL-HP: Lorsch - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lorsch (ots) - Am Dienstag, den 27.11.2018 kam es um 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B 47 zwischen Bensheim und Lorsch. Ein silberner Mini befuhr die B 47 in Fahrtrichtung Lorsch. Ein bislang unbekannter roter Pkw befuhr den Zubringer "Bensheim, Robert-Bosch-Straße" und scherte unvermittelt auf die B47 ein, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Der Mini musste sofort eine Notbremsung durchführen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam dieser aufgrund regennasser Fahrbahn ins Schleudern und prallte in die Schutzplanke. Hierbei entstand ein Fremdschaden von insgesamt 5500 EUR an Pkw und Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Heppenheim unter Tel.: 06252 / 7060 in Verbindung zu setzen.

