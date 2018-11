POL-DA: Griesheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Zeugen gesucht

Griesheim (ots) - In die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Sterngasse drangen Unbekannte am Montag (26.11.) ein. Bemerkt wurde der Einbruch gegen 21.00 Uhr. Die Ermittler vermuten, dass die Tat irgendwann im Laufe des Tages verübt wurde.

Die Täter verschafften sich durch ein eingeschlagenes Fenster zunächst Zutritt in die Räumlichkeiten und durchsuchten dort mehrere Schränke und Schubladen. Ihnen fiel unter anderem Schmuck in die Hände.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0.

