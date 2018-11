POL-DA: Darmstadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Gutenbergstraße geriet am Montag (26.11.) gegen 16.00 Uhr in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter hebelte die Eingangstür der Wohnung auf und bemerkte dann offenbar, dass die Bewohner zu Hause waren. Er flüchtete sofort vom Tatort und entwendete hierfür auf der Flucht im Treppenhaus ein Fahrrad.

Eine Zeugin bemerkte den Tatverdächtigen anschließend und verständigte die Polizei. Die alarmierten Beamten konnten den Flüchtigen kurze Zeit später in Tatortnähe festnehmen.

Der 55-jährige Tatverdächtige wird sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben. Zudem prüfen die Ermittler, ob der Mann für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommt.

