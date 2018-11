POL-DA: Darmstadt: Wohnungseinbrecher in der Alicenstraße

Darmstadt (ots) - Am Montag (26.11.) in der Zeit zwischen 9.00 Uhr und 11.00 Uhr öffneten Unbekannte gewaltsam die Tür zu einer Wohnung im 2. Obergeschoss eines Hauses in der Alicenstraße im Johannesviertel. Sie durchsuchten die Räume und erbeuteten hierbei einen Laptop, Geld und persönliche Dokumente.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

