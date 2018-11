Breuberg (ots) - Wie erst am Montagmorgen (26.11) festgestellt wurde, haben am Wochenende (23. - 26.11) Unbekannte auf dem Gelände der Grund- und Gesamtschule in der Kreuzstraße in Rai-Breitenbach grüne Farbe versprüht. Betroffen sind zum einen eine Eingangstür, Wände sowie eine Bushaltestelle. Der Gesamtschaden ist etwa 1500 Euro hoch.

Die Polizei in Höchst ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise entgegen. Telefon: 06163 / 9410.

