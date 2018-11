POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Wohnungseinbrecher kommen über den Balkon

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - Eine Wohnung im 1. Obergeschoss eines Hauses in der Martin-Luther-Straße geriet zwischen Donnerstag (22.11.) und Montag (26.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter kletterten auf den Balkon und drangen so in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten in den Zimmern anschließend mehrere Schränke. Was genau gestohlen wurde, müssen nun die polizeilichen Ermittlungen zeigen.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell