POL-DA: Kelsterbach: Mit über zwei Promille gegen Straßenlaterne

Kelsterbach (ots) - Eine 38 Jahre alte Autofahrerin prallte am Montagnachmittag (26.11.) gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung Marktstraße/Pfarrgasse mit ihrem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Die Ordnungshüter hatten anschließend auch rasch eine Vermutung, warum die Frau mit dem Mast kollidierte. Sie stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest zeigte über zwei Promille an.

Die 38-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihr Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt.

Die Wagenlenkerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

