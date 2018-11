Ober-Ramstadt (ots) - Am Montag (26.11.), beginnend am späten Nachmittag und bis in die Abendstunden hinein, wurden der Einsatzzentrale zahlreiche verdächtige Anrufe dreister Trickbetrüger gemeldet, die mit der Masche des falschen Polizeibeamten versuchten an das Hab und Gut von Bürgern aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg zu kommen. Zwischen 14 Uhr und 21 Uhr erhielten insbesondere Bürger und Bürgerinnen aus dem Bereich Ober-Ramstadt mehr als 15 betrügerische Anrufe. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die noch unbekannten Täter bei ihren Taten keine Beute gemacht und alle Angerufenen haben vorbildlich reagiert. Dennoch raten die Beamten dringend zur erhöhten Wachsamkeit und Vorsicht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Ganoven in den kommenden Tagen weitere Anrufe auch in anderen Gemeinden tätigen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor den dreisten Kriminellen:

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

-Machen Sie keine Angaben zu ihren finanziellen Verhältnissen und geben Sie keine Informationen zu ihren Lebensumständen preis

-Die richtige Polizei wird Sie NIEMALS um Geldbeträge oder Schmuck bitten oder Auskünfte zu ihren Wertsachen fordern

-Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell