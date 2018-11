POL-DA: Trebur: Streit unter Männern endet im Krankenhaus

Trebur (ots) - In Streit geraten sind am Montagabend (26.11.), gegen 19.30 Uhr, zwei 29 und 33 Jahre alte Männer in der Buchenstraße. Im Verlauf der Auseinandersetzung verletzte der 33-Jährige seinen jüngeren Kontrahenten nach derzeitigem Ermittlungsstand mit mehreren Messerstichen. Der 29 Jahre alte Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Seine Verletzungen erwiesen sich als nicht lebensbedrohlich.

Die Beamten erstatteten Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und ermitteln nun die genauen Hintergründe des Streits.

