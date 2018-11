POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Büro

Kelsterbach (ots) - In die Büroräume einer Firma in der Spreestraße im Gewerbegebiet Mönchhof, drangen Unbekannte in der Zeit zwischen Sonntag (25.11.), 11.00 Uhr und Montagmorgen (26.11.) ein.

Die Täter verschafften sich durch eine zuvor eingeschlagene Scheibe Zutritt in die Räumlichkeiten und ließen anschließend untere anderem einen Beamer, einen Laptop, mehrere Autoschlüssel und Geld mitgehen.

Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107/71980

