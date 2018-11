POL-DA: Darmstadt:+++NACHTRAGSMELDUNG+++Unbekannter attackiert junge Frau/26-Jährige war zuvor mit Straßenbahn unterwegs

Darmstadt (ots) - Nachdem ein Unbekannter am Sonntagmorgen (25.11.) in der Reuterallee eine 26 Jahre alte Frau attackierte und anschließend flüchtete (wir haben berichtet), weisen die Ordnungshüter nun daraufhin, dass die 26-Jährige nicht wie irrtümlich gemeldet mit dem Bus unterwegs war, sondern um 5.41 Uhr am Willy-Brandt-Platz mit der Straßenbahnlinie 8 in Richtung Eberstadt fuhr und an der Station "Eberstadt-Wartehalle" ausstieg.

Der unbekannte Angreifer stieg zwischenzeitlich in die Tram ein. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 10) bittet insbesondere Fahrgäste, die zu dieser Zeit mit der Linie 8 unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 06151/969-0.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4126204

