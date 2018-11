POL-GG: Parkenden PKW angefahren und geflüchtet

Groß-Gerau (ots) - Am 26.11.18 gegen 17:25 Uhr hatte eine 24jährige Büttelbornerin ihren PKW an der Post in der Adolf-Göbel-Straße in Groß-Gerau geparkt. Als sie um 17:33 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrertür ihres Fahrzeugs fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt. Dem Schadensbild nach zu urteilen, stieß das flüchtige Fahrzeug beim ausparken gegen den PKW der Geschädigten. Laut Zeugen soll es sich beim Verursacherfahrzeug um einen silbernen, oder weißen SUV handeln. Das Fahrzeug müsste vorne rechts beschädigt sein. Am PKW der Geschädigten entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Groß-Gerau zu melden.

