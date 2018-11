Mossautal (ots) - Aus einem Hotel in der Hüttenthaler Straße in Güttersbach haben Kriminelle in der Nacht zum Montag (25.-26.11) Geld sowie einen Wandtresor gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge betraten die Täter zwischen 23.15 Uhr und 3.15 Uhr die Herberge und durchsuchten die Räumlichkeiten. Um den Wandtresor abtransportieren zu können, wurde dieser gewaltsam aus seiner Verankerung gerissen. Ob es sich bei den zwei Personen, die einem Zeugen in der Tatzeit aufgefallen sind, um die Täter oder um Zeugen handelt, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Weitere Beobachtungen zu der Tat nehmen die Beamten des Kommissariats 21/ 22 in Erbach entgegen. Telefon: 06062 / 9530.

