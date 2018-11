POL-DA: Heppenheim: Wechselgeld aus Backstube gestohlen

Heppenheim (ots) - Durch die Hintertür haben sich Kriminelle am Montag (26.11) zwischen 3.15 Uhr und 4.30 Uhr Zutritt zu einem Wohn-/ Geschäftshaus in der Fußgängerzone, in dem eine Backstube untergebracht ist, verschaffen können. Nachdem mehrere Türen zu den Geschäftsräumen der Bäckerei in der Friedrichstraße sowie Schränke aufgebrochen wurden, steckten die Täter das Wechselgeld ein und verschwanden.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kripo (K 21/22) in Verbindung zu setzen. Telefon: 06252 / 7060.

