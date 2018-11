POL-DA: Darmstadt: Fußballanhänger attackiert/ Fanutensililen entwendet

Darmstadt (ots) - Im Anschluss eines Fußballspiels am Sonntagnachmittag (25.11.) gegen 16.20 Uhr, trafen Anhänger zweier Fanlager in einer Gaststätte am Marktplatz aufeinander. Fünf Stadionbesucher aus Köln, waren nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor von einer größeren Gruppe, nach Spielende, auf dem Weg vom Stadion in die Innenstadt, bis in die Räume der Gaststätte verfolgt worden. Dort forderten drei noch unbekannte Täter die fünf Stadionbesucher in aggressiver Art und Weise auf, ihre Fanschals herauszugeben. Mit den entwendeten Utensilien suchten die Täter dann das Weite. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand offenbar niemand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg und die gestohlenen Fanutensilien konnten bislang nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei unter der Rufnummer 06151/969-3610 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell