Griesheim (ots) - Beamte des Zweiten Polizeireviers konnten am späten Sonntagabend (25.11.) einen Farbschmierer festnehmen. Gegen den 25-Jährigen wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet. Ob er für weitere Schmierereien verantwortlich ist, müssen die noch andauernden Ermittlungen zeigen. Zeugen fiel der Mann gegen 21 Uhr auf, als er gerade dabei war, einen Stromkasten in der Bessunger Straße zu bemalen. Sofort alarmierten die Zeugen die Polizei. Die herbeigeeilte Streife konnte den Mann aus Griesheim noch am Tatort antreffen und festnehmen. Bei seiner anschließenden Durchsuchung stellten die Polizisten zudem noch eine geringe Anzahl Ecstasy- Tabletten sicher. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf das Revier gebracht und wird sich in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell