POL-DA: Schaafheim: Mehrere Lastwagen im Visier Krimineller/ Wer hat etwas bemerkt?

Schaafheim (ots) - In der Zeit Nacht zum Samstag (23.-24.11.) hatten es Kriminelle auf mehrere Lastwagen in der Daimlerstraße abgesehen. Die Fahrzeuge standen auf einem Firmengelände als die Täter, auf der Suche nach Beute, das Seitenfenster eines Fahrzeuges einschlugen und acht weitere Staufächer an insgesamt acht Brummis aufhebelten. Daraus entwendeten sie unter anderem Spanngurte und Werkzeug. Zudem pumpten die Diebe aus drei Brummis Kraftstoff ab. Der Wert der Beute sowie der von den Tätern verursachte Schaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut und nimmt alle sachdienlichen Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

