POL-DA: Nauheim: Einbruch in Shisha-Bar scheitert

Nauheim (ots) - Gescheitert sind zwei Kriminelle am frühen Sonntagmorgen (25.11.) gegen 6.00 Uhr mit ihrem Versuch in eine Shisha-Bar in der Bahnhofstraße einzudringen.

Die Fenster des Lokals hielten den Hebelversuchen der Täter stand, worauf das Duo unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abzog. Durch ihr rabiates Vorgehen verursachten sie allerdings einen Schaden von zirka 1500 Euro. Die beiden Flüchtigen haben kräftige Figuren und waren dunkel gekleidet.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

