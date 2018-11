POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Wohnungseinbrecher schlagen dreimal zu

Mörfelden-Walldorf (ots) - Gleich dreimal schlugen Wohnungseinbrecher in der Doppelstadt zu. Am Samstag (24.11.) in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 18.55 Uhr drangen die Kriminellen durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Wohnung in der Robert-Koch-Straße ein. Entwendet wurde dort aber nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

Zwischen 14.00 Uhr und 21.55 Uhr des gleichen Tages geriet zudem ein Wohnhaus in der Bürgermeister-Klingler-Straße in das Visier der Einbrecher. Auch in diesem Fall drangen die ungebetenen Besucher gewaltsam durch ein Fenster ein und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Ihnen fielen hierbei Schmuck und ein Mobiltelefon in die Hände.

Gescheitert sind Einbrecher dagegen zwischen Donnerstag (22.11.) und Samstag (24.11.) an den gut verriegelten Fenstern eines Hauses in der Hadynstraße. Trotz mehrerer Hebelversuche gelang es den Tätern nicht, in die Räumlichkeiten einzudringen. Sie mussten unverrichteter Dinge ohne Beute wieder abziehen.

Die Ordnungshüter prüfen nun einen Zusammenhang zwischen den Straftaten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Bernd Hochstädter

Telefon: 06151/969-2423 o. Mobil: 0172 / 3097857

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell