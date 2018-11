POL-DA: Reinheim: Zeugen nach Einbruch in Gaststätte gesucht

Reinheim (ots) - Nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Nacht zum vergangenen Freitag (23.11.) suchen die Ermittler der Polizei in Ober-Ramstadt Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 1.40 Uhr und 2 Uhr am frühen Morgen waren bislang noch unbekannte Täter durch eine aufgebrochene Tür in das Anwesen in der Darmstädter Straße eingedrungen. Im Inneren hatten sie es auf drei Geldspielautomaten abgesehen, die aufgebrochen und geplündert wurden. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Kriminellen mehrere Tausend Euro, mit denen sie unerkannt die Flucht ergriffen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell