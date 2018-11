POL-HP: Lindenfels, OT Winkel: Schwerer Verkehrsunfall

Lindenfels OT Winkel (ots) - Am Sonntag, 25.11.2018 kam es gegen 15:55 Uhr auf der Buchwaldstraße in Lindenfels (OT Winkel) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall, bei welchem alle vier Fahrzeuginsassen zum Teil schwer verletzt wurden. Eine aus Fürth (Odw.) stammende 79-jährige Pkw-Fahrerin befuhr mit ihrem VW Caddy die Buchwaldstraße in Winkel in Richtung Talstraße. In einer Linkskurve kam die Fahrzeugführerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Die vier verletzten Fahrzeuginsassen wurden durch mehrere Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Eine Insassin wurde hierbei so schwer verletzt, dass sie mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Die Buchwaldstraße musste für die Dauer der Maßnahmen kurzfristig voll gesperrt werden.

