POL-GG: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Rüsselsheim (ots) - Am Samstag, den 24.11.2018 gegen 22:00 Uhr, befuhr eine 38 jährige Rüsselsheimerin mit ihrem BMW X6 die Haßlocher Straße in Rüsselsheim. An der Kreuzung beabsichtigte die Fahrerin rechts auf die Walter-Flex-Straße abzubiegen. Bei diesem Vorgang verlor die Fahrerin aus zunächst ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem an der Ampel stehenden Opel Adam, welcher mit zwei Personen besetzt war. An beiden Fahrezugen entstand hierdurch erheblicher Sachschaden. Im Zuge der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen für vorrausgegangenen Alkoholkonsum feststellen. Ein folglich durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 2,37 Promille. Im Anschluss daran wurde die Fahrerin zwecks Blutentnahme zur hiesigen Polizeistation verbracht. Weiterhin wurde der Führerschein der Fahrerin beschlagnahmt.

