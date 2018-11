Roßdorf (ots) - Ein Bürogebäude in der Industriestraße/ Ecke Arheilger Weg geriet in der Nacht zum Donnerstag (21.-22.11.) in den Fokus von Kriminellen. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zugang zu den Räumlichkeiten und erbeuteten in einem Büro einen Tresor mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Zum Abtransport des Tresors haben die Täter vermutlich ein Fahrzeug benötigt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten vom Kommissariat 21/22 in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell