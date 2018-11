POL-DA: Oberzent-Schöllenbach: Flüchtiges Fahrzeug beschädigt Bushaltestelle "Süd"

Oberzent-Schöllenbach (ots) - Am Donnerstag (22.11.2018) wurde der Polizeistation Erbach eine Verkehrsunfallflucht auf der L3108 in 64760 Oberzent-Schöllenbach gemeldet. Nach bisherigem Ermittlungsstand zerstörte ein größeres Fahrzeug mutmaßlich beim Rangieren die hölzerne Bushaltestelle "Süd" komplett und entfernte sich daraufhin vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich schätzungsweise auf 10.000,- EUR. Aufgrund der Spurenlage am oberen Bereich des Bushaltestellenhäuschens kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Fluchtfahrzeug um einen größeren Lkw der Speditions- oder Baubranche handelt.

Zeugen werden gebeten sich unter 06062-9530 bei der Polizeistation Erbach zu melden.

Berichterstatter: PK-A Watkins

