Bensheim (ots) - Am Donnerstag (22.11.2018) kam es in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 10.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Märkerwaldstraße im Stadtteil Gronau. Hierbei wurde die gesamte Fahrerseite eines Volkswagen Transporter der Deutschen Post beschädigt. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallteilnehmer nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fall wird bei der Polizei in Bensheim bearbeitet. Diese sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben?

Unter der Telefonnummer 06251 / 84680 nehmen die Unfallermittler alle sachdienlichen Informationen entgegen.

Berichterstatter: Dahm, Polizeikommissar-Anwärter, Polizeistation Bensheim.

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

