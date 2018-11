POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Airbag und Lenkrad aus BMW entwendet

Weiterstadt (ots) - Auf den Airbag und das Lenkrad eines weißen BMWs in der Kreisstraße hatten es bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag (21.-22.11.) abgesehen. In der Zeit zwischen Mittwochabend 17 Uhr und 9 Uhr am Folgetag, schlugen die Täter das Fenster des Wagens ein und bauten die Geräte aus. Mit ihrer Beute im Wert von mindestens 1400 Euro, suchten sie die Kriminellen das Weite. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22) zu melden (Rufnummer 06151/969-0).

