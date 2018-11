Münster (ots) - Am Steuer eines Transporters, stoppten Ordnungshüter der Dieburger Polizei am Mittwochabend (21.11.), gegen 20 Uhr, einen 69 Jahre alten Mann "Am Mäuseberg". Im Rahmen der Kontrolle wurde schnell klar, dass der Wagenlenker erheblich alkoholisiert war. Der Wert eines Atemalkoholtests untermauerte den Verdacht und zeigte 2,63 Promille an. Der Mann aus Münster musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und eine Anzeige erstattet. Wegen Trunkenheit am Steuer wird sich der 69-Jährige zukünftig verantworten müssen.

