Griesheim (ots) - Am frühen Mittwochabend (21.11.) haben Einbrecher ihr Unwesen in der Daniel-Müller-Straße getrieben. Gegen 17.30 Uhr verschafften sich zwei noch unbekannte Männer gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zu den Räumen eines Einfamilienhauses und suchten nach Beute. Überrascht von den zurückkehrenden Bewohnern des Anwesens traten sie sofort die Flucht an, entwendeten dabei jedoch noch eine Spielekonsole im Wert von circa 360 Euro. Beide Flüchtenden werden als etwa 1,80 Meter groß und schlank beschrieben. Sie hatten helle Haut, waren dunkel gekleidet und trugen eine Kopfbedeckung. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit dem Fall betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 mit den Beamten in Verbindung zu setzen.

