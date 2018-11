Pfungstadt (ots) - Nach dem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ludwig-Clemenz-Straße, hat die Darmstädter Kripo die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Am Dienstagnachmittag (20.11.),zwischen 12.30 Uhr und 22 Uhr, gelangten die noch unbekannten Täter über die Balkontür gewaltsam in die Räumlichkeiten der Erdgeschosswohnungen und begaben sich auf die Suche nach Wertgegenständen. Mit zwei Tablets und zwei Laptops suchten sie dann das Weite. Möglicherweise haben Anwohner der Straße oder Bewohner des Hauses in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten vom Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen.

