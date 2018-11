Groß-Zimmern (ots) - Am Dienstagnachmittag (20.11.) hat sich ein noch unbekannter Täter Zugang zu einem Haus in der Wilhelm-Liebknecht-Straße verschafft und Bargeld erbeutet. Offenbar nutzte der Dieb die unverschlossene Wohnungstür und betrat zwischen 13 Uhr und 16 Uhr das Anwesen. Dort schnappte er sich das Geld und trat, unbemerkt von den Bewohnern des Hauses, die Flucht an. Die Ermittlungsgruppe in Dieburg ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06071/9656-0 nehmen die Ermittler alles Sachdienliche entgegen.

