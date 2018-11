Heppenheim (ots) - Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, ist ein weißer BMW, Typ X5, bereits zwischen dem letzten Freitag (16.11) 18.55 Uhr und Samstagnachmittag (17.11) erheblich beschädigt worden. Der Schaden in Höhe von 4000 Euro wurde mit einem spitzen Gegenstand, der mutwillig in den Lack des Fahrzeuges geritzt wurde, auf der rechten Fahrzeugseite verursacht. Der BMW stand im Tatzeitraum in der Nibelungenstraße, gegenüber den Stadionparkplätzen, parallel zu einer Hecke.

Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

