Bürstadt (ots) - Dank eines Zeugen, der sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, steht die Aufklärung einer Unfallflucht kurz vor dem Abschluss. Der oder die Unbekannte werden dringend gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206 / 94400 zu melden.

Ein Zettel, der mit dem Logo einer Bürstädter Apotheke versehen ist, wurde am unfallbeschädigten schwarzen Mercedes hinterlassen. Die Notiz wies auf den Unfallverursacher hin, der am Montagmorgen (19.11) gegen 11.50 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Nibelungenstraße das geparkte Auto anfuhr. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der verantwortliche VW Golf-Fahrer weiter.

